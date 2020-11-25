نتانياهو يزور البحرين قريباً

المصدر: (القدس - وكالات)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس، إنه سيزور البحرين «قريباً» بناء على دعوة ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقال نتانياهو في بيان عن اتصال هاتفي أجراه مع ولي عهد البحرين «كلانا متحمس لجني ثمار السلام لشعبينا وبلدينا في مثل هذا الوقت القصير. لذلك دعاني (الأمير سلمان) للقيام بزيارة رسمية قريباً إلى البحرين ويسرني أن أفعل ذلك».

وزار أول وفد بحريني إسرائيل يوم الأربعاء الماضي. وتوسطت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ سبتمبر في اتفاقات أثمرت عن تدشين العلاقات بين إسرائيل والبحرين ضمن مسار لتغيير البيئة الأمنية والسياسية في المنطقة، قادته دولة الإمارات، بالتوقيع على معاهدة السلام مع إسرائيل، وتوقيع البحرين إعلان تأييد السلام، في البيت الأبيض، مقابل تعهّد إسرائيل بوقف خطة ضم الأراضي الفلسطينية.

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