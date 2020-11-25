بومبيو يشيد بالعلاقات مع الكويت ويتوعّد إيران

أكّد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس، أنّ بلاده تعمل على حرمان إيران من الحصول على الأسلحة النووية، والأموال التي تستخدمها في شن الهجمات الإرهابية على المنطقة. ووجّه بومبيو، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكويتي، الشكر لدولة الكويت «على العمل الذي تقوم به لدعم الجنود الأمريكيين في القواعد العسكرية»، مؤكداً أن علاقات البلدين قوية وتاريخية. وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أنّ التعاون الأمني والاقتصادي، يحتل مكانة أساسية في العلاقات بين الولايات المتحدة والكويت. بدوره، قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد، إن استمرار الحوار الاستراتيجي الكويتي الأمريكي، أمر مهم للغاية. وأضاف: «نعبر عن امتناننا بالتزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة». وأكد أحمد ناصر المحمد، أنّ هناك بعض المجالات والقطاعات التي تعزز تعاوننا مع الولايات المتحدة، ونتعاون أيضاً ضد الإرهاب، ونزيد تعاوننا في مجال الأمن السيبراني. (الكويت - وكالات)

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