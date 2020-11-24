نتانياهو: سأزور البحرين "قريبا" بناء على دعوة ولي العهد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، أنه سيزور البحرين"قريبا"، بناء على دعوة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء.

والاثنين قالت وكالة أنباء البحرين (بنا) إن نتانياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير سلمان بن حمد، بعد أسابيع من اتفاق على تأييد السلام بين البلدين.

وخلال الاتصال "عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن خالص تعازيه للملك حمد بن عيسى آل خليفة ولولي العهد رئيس الوزراء، بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة".

كما جرى "استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في إطار إعلان تأييد السلام، والدفع نحو أفق أوسع من التعاون في مختلف المجالات بما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة".

وقبل أيام، التقى وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني نتانياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في إسرائيل.

وأعلن الزياني أن البحرين وإسرائيل ستطبقان نظام التأشيرة الإلكترونية على مواطنيهما بدءا من في الأول من ديسمبر المقبل، وذلك ليتمكنوا من السفر بحرية بين البلدين.

وقال الزياني إنه نقل طلبا رسميا لفتح سفارة في إسرائيل، ووافق على طلب إسرائيلي لفتح سفارة في المنامة، وفق "سكاي نيوز عربية".

وأضاف أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي "قبل الدعوة لزيارة البحرين"، لافتا إلى أن الزيارة ستتم الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال أول زيارة يجريها وفد رسمي بحريني، برئاسة الزياني، إلى إسرائيل، حيث كان في استقباله وزير الخارجية الإسرائيلي، بالإضافة إلى وزراء ومسؤولين آخرين.

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