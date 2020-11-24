الأمن العام الأردني: قوة أمنية خاصة نفذت عملية نوعية وخطيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت قوات الأمن العام الأردني، أن قوة أمنية خاصة وبإسناد من القوات المسلحة للجيش العربي أنهت تنفيذ مداهمة نوعية ألقت خلالها القبض على 6 أشخاص من أخطر المطلوبين على مستوى المملكة بعد أن حاولوا الفرار.

وقالت الإدارة العامة إن المداهمة نُفذت على إحدى المزارع جنوب العاصمة، بعد أن تم وبالطرق الاستخبارية جمع المعلومات للتأكد من استخدامها من قبل 6 أشخاص من المطلوبين الخطرين (من أخطر المطلوبين على مستوى المملكة) وبحقهم عشرات الطلبات والقيود الجرمية والذين شكلوا عصابة أشرار ومارسوا نشاطهم الجرمي في فرض الأتاوات وترويع المواطنين والإتجار بالمواد المخدرة وحمل السلاح واستخدامه، وتواروا عن الانظار بعد الحملة الامنية التي باشرتها مديرية الأمن العام على فارضي الاتاوات ومروعي المواطنين.

وبعد أن تم تحديد المكان قامت مساء الاثنين قوة أمنية خاصة وبإسناد من القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي بمداهمة تلك المزرعة حيث حاول المطلوبون الفرار من المكان، إلا أن القوة الأمنية تمكنت من التعامل معهم وإلقاء القبض عليهم جميعاً دون أية إصابات تذكر، وضُبِط بحوزتهم سلاحان ناريان وكمية من الذخيرة وكميات متفرقة من المواد المخدرة وسيباشر التحقيق معهم لإحالتهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

هذا وتؤكد مديرية الأمن العام أنها وبعد أن ألقت القبض على أخطر المطلوبين في قضايا فرض الأتاوات وترويع المواطنين وتهديدهم، لن تتوقف عن حملاتها الأمنية ضد تلك الجرائم التي تهدد سلامة المجتمع وحياة المواطنين وممتلكاتهم، ولن تسمح لأي كان وتحت أي ظرف كان بارتكاب أو محاولة ارتكاب مثل تلك الجرائم، وستتعامل معهم وفق الأصول القانونية التي تحمي المجتمع وأفراده منهم.

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