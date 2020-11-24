تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر موالين لـ «داعش» في المغرب

المصدر: (الرباط- وكالات)

تمكن الأمن المغربي أمس من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر موالين لـ «داعش»، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و28 سنة، وينشطون بمدينتي إنزكان وأيت ملول المجاورتين لمدينة أغادير (جنوب المملكة)، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للمكتب لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تحدق بأمن وسلامة المملكة.

وبينت التحريات الأولية أن هذه الخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة.

وقال بيان للأمن المغربي إن إجراءات البحث والتتبع أفادت بأن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا بصدد البحث عن أسلحة نارية ومواد ومستحضرات تدخل في صناعة العبوات الناسفة.

وأسفرت هذه العملية، حسب البيان، عن حجز أسلحة بيضاء كبيرة ومتوسطة الحجم، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية ومخطوطات ذات طابع متطرف. وذكر البيان ذاته بأن هذه العملية الأمنية تأتي في سياق مكافحة تنامي التهديدات الإرهابية المحدقة بأمن المملكة وإصرار المتشبعين بالفكر المتطرف على خدمة الأجندة التخريبية لمختلف التنظيمات الإرهابية.

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