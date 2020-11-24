وفد إسرائيلي إلى السودان

المصدر: (تل أبيب - وكالات)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وفداً غادر، أمس، في طريقه إلى السودان، استعداداً لتوقيع اتفاق السلام الذي توصل له البلدان. وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: «غادر وفد إسرائيلي متوجهاً إلى السودان لإجراء محادثات قبل توقيع الاتفاقيات بين البلدين». ولم تكشف الهيئة العامة للبث عن أسماء الوفد الإسرائيلي. وسبق ذلك لقاء بين سفيري إسرائيل والسودان في الأمم المتحدة، جلعاد أردان وعمر صديق.

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بدوره، قال الصحافي في «يديعوت أحرونوت»، إيتاي بلومنتال، إن الطائرة التي توجهت للخرطوم تقل وفداً إسرائيلياً صغيراً برئاسة رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بمجلس الأمن القومي، لبحث التعاون بين الدولتين، وتمهيد الطريق لوصول وفد أكبر.

بيان مشترك

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن نهاية الشهر الماضي توصل إسرائيل والسودان إلى اتفاق سلام. وأصدرت الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل بياناً مشتركاً بشأن التقدم التاريخي للسلام في الشرق الأوسط.

ووفق البيان، أكد قادة السودان وإسرائيل إقامة علاقات كاملة بين البلدين، وإنهاء حالة العداء بينهما. كما اتفقا على بدء العلاقات الاقتصادية والتجارية، مع التركيز الأولي على الزراعة ومكافحة الإرهاب والتطرّف.

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