مصر.. إدراج كيانات وعناصر إخوانية على قوائم الإرهاب

المصدر: (القاهرة - وكالات)

أدرجت السلطات المصرية عدداً من قيادات وعناصر جماعة الإخوان وآخرين، وجماعات أخرى، في قوائم الكيانات الإرهابية. وقررت محكمة جنايات القاهرة «إرهاب»، إدراج المتهمين بالقضية 1781 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، بقوائم الإرهابيين.

وشملت القرارات، إدراج عناصر إخوانية أبرزها: عبدالمنعم أبوالفتوح، القيادي الإخواني، والحسن خيرت الشاطر، نجل خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان. وتقرر إدراج الكيانات الإرهابية في مصر، البالغ عددها 8 كيانات، على قوائم الإرهاب، وتشمل كلاً من: جماعة الإخوان والمدرجة ككيان إرهابي، وجماعة «طلائع حسم» التابعة لجماعة الإخوان، بالإضافة إلى إدراج حركتي «حسم» و«لواء الثورة» الإخوانيتين، ككيانات إرهابية.

وأيضاً، تم إدراج الجماعة الإسلامية ككيان إرهابي، وجماعة ولاية سيناء ككيان إرهابي، والجماعة المرتبطة بتنظيم داعش بمطروح ككيان إرهابي، والجماعة المتشددة التي كان يتزعمها محمد سلامة محمود علي ككيان إرهابي، وجماعة أنصار بيت المقدس ككيان إرهابي.

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