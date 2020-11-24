«الإمارات للإفتاء»: «الإخوان» وكل مجموعة تمارس العنف تنظيم إرهابي

المصدر: (أبوظبي - وام )

أكّد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أنّ موقفه من الفرق والجماعات والتنظيمات، هو موقف ولاة الأمر في الدولة، مشيراً إلى أنّ كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة، أو يمارس العنف أو يحرض عليه، هو تنظيم إرهابي، مهما كان اسمه أو دعواه.

وأعلن المجلس، خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، برئاسة العلامة الشيخ عبد الله بن بيّه، تأييده الكامل للبيان الصادر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، والذي يأتي مؤكداً لما سبق أن صدر عن حكومة الإمارات، وحكومة المملكة العربية السعودية، من اعتبار جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، وذلك لما عُرف عن الجماعة من منازعة لولاة الأمور، وشق عصا الطاعة، وما خرج من عباءتها من جماعات التطرّف والعنف.

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