إدراج كيانات وعناصر إخوانية على قوائم الإرهاب في مصر

المصدر: القاهرة- وكالات

أدرجت السلطات المصرية عدداً من قيادات وعناصر جماعة الإخوان وآخرين، وجماعات أخرى، في قوائم الكيانات الإرهابية.

وقررت محكمة جنايات القاهرة «إرهاب»، إدراج المتهمين بالقضية 1781 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، بقوائم الإرهابيين. وشملت القرارات، إدراج كل من: عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي الإخواني والمرشح الرئاسي الأسبق ورئيس حزب مصر القوية، والحسن خيرت الشاطر، نجل خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان، ومحمد الباقر، وعلاء عبد الفتاح، وأحمد أبو بركة، ومحمد القصاص، وأحمد عبد الهادي، ومحمود فتحي، وأسامة سليمان، وإبراهيم عطا، وطارق السلكاوي، ومحمود عامر، وعبد الفضيل مبروك، ومحمود أبو طالب، وسلمان حمادة، وعبد الجليل أبا زيد، وأحمد سامي، ومحمد شحاتة، ومصطفى حجازي، ومحمد عمرو، وعبد الرازق المليجي، ومحمد مبروك، وأيمن رشاد، وحسن البرنس، ومحمد أبو السعود، وعبده حسونة، وأحمد نصر، ومصطفى أشرف، على قائمة الإرهابيين، على أن يكون الإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار.

وتقرر إدراج الكيانات الإرهابية في مصر، والبالغ عددها 8 كيانات، على قوائم الإرهاب، وتشمل كلاً من: جماعة الإخوان والمدرجة ككيان إرهابي، وجماعة «طلائع حسم» التابعة لجماعة الإخوان، بالإضافة إلى إدراج حركتي «حسم» و«لواء الثورة» الإخوانيتين، ككيانات إرهابية.

وأيضاً، تم إدراج الجماعة الإسلامية ككيان إرهابي، وجماعة ولاية سيناء ككيان إرهابي، والجماعة المرتبطة بتنظيم داعش بمطروح ككيان إرهابي، والجماعة المتشددة التي كان يتزعمها محمد سلامة محمود علي ككيان إرهابي، وجماعة أنصار بيت المقدس ككيان إرهابي.

وكانت المحكمة قد أدرجت عدداً كبيراً من قيادات جماعة الإخوان، وبعض الموالين للجماعة، والتحفظ على أموالهم، نظراً لاستناد الحراك المسلح والعمليات الإرهابية، إلى الأموال التي يمدها بها هؤلاء الأعضاء.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز