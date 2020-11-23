واشنطن: خياراتنا مفتوحة للتعامل مع ميليشيا الحوثي

المصدر: عواصم- وكالات

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، اليوم الاثنين، أن خيارات الولايات المتحدة، مفتوحة للتعامل مع ميليشيا الحوثي في اليمن. وقال في حديث للصحافيين، خلال زيارته إلى الفلبين، إن واشنطن تدرس بشكل دائم، تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية، كما دعا الحوثي للابتعاد عن إيران، والتوقف عن مهاجمة دول الجوار.

وانتقد المسؤول الأمريكي جماعة الحوثي، لفشلها في الانخراط في بالمفاوضات، وإبداء النية السليمة من أجل إنهاء الصراع في اليمن، مضيفاً أن واشنطن كانت طيلة الفترة الأخيرة، تراقب الوضع عن كثب.

كما أعلن عن أنه سيكون قرار تصنيف الحوثيين هذا، على جدول أعمال الرئيس دونالد ترامب، خلال المدة المتبقية له في الإدارة.

يأتي هذا، في وقت كشفت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، اليوم، تعرض مختطفين في أحد سجون الحوثيين بالعاصمة صنعاء، للضرب من قبل مشرفين أمنيين من الميليشيا. جاء ذلك في بيان أصدرته الرابطة، عقب وقفة احتجاجية نفذتها اليوم أمام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، طالبت فيها بحماية أبنائهن في سجن معسكر الأمن المركزي، ومحملة جماعة الحوثي، حياة وسلامة المختطفين المدنيين.

وأفادت الرابطة بأنها تلقت معلومات من سجن معسكر الأمن المركزي في صنعاء، تؤكد وقوع الاعتداء على المختطفين المدنيين من قبل الأمنيين الحوثيين التابعين لمشرفي السجن، حيث تم إخراجهم من العنابر، وضربهم بالكابلات، ورشهم بالماء، والاعتداء اللفظي عليهم بالسب والشتم. وأكد بيان الرابطة أن 32 مختطفاً مدنياً، ومئات المحتجزين المقاتلين، يعيشون في ظروف احتجاز سيئة، دون أبسط حقوقهم الطبيعية، حيث تُمنع عنهم الزيارات بشكل كامل، ويتم تجويعهم، بتقديم وجبات رديئة غير كافية، كما لا تتوفر لهم المياه الصالحة للشرب، وخدمات الرعاية الصحية والأدوية.

وفي سياق آخر، كشفت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء، أن ميليشيا الحوثي، تسعى إلى تنفيذ مخطط لإحكام قبضتها على سوق العقارات، وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والسكان في مناطق سيطرتها.

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