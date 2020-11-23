الخارجية السعودية تنفي أي لقاء تم بين ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ما يتم تداوله بشأن عقد لقاء بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومسؤولين إسرائيليين.

وكتب الأمير فيصل بن فرحان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في معرض تعليقه على هذه التقارير: "لم ينعقد مثل هذا الاجتماع. المسؤولون الوحيدون الحاضرون كانوا أمريكيين وسعوديين".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي رداً على ما نشره وزير بالحكومة الإسرائيلية اليوم الاثنين، قائلاً إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعاً مع ولي عهد السعودية في المملكة.

I have seen press reports about a purported meeting between HRH the Crown Prince and Israeli officials during the recent visit by @SecPompeo. No such meeting occurred. The only officials present were American and Saudi. — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) November 23, 2020

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