البرلمان العربي يثمّن مخرجات القمة

المصدر: (القاهرة - وام)

ثمّن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، مخرجات قمة دول ‏مجموعة العشرين الافتراضية التي استضافتها المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمشاركة قادة الدول الأعضاء ‏في المجموعة.

وأكد رئيس البرلمان العربي - في بيان أصدره الليلة الماضية - أن رئاسة المملكة العربية السعودية لهذه القمة كانت لها الدور ‏الأكبر في تحقيق التوافق حول عدد من القضايا ذات الأولوية على الصعيد العالمي وفي مقدمتها ‏اتفاق قادة دول المجموعة على دعم الدول النامية، وتمويل التوزيع العادل للقاحات الوقاية من جائحة فيروس «كورونا» وتعهدهم ‏بتقديم الدعم الكامل للفئات الأكثر تأثراً بالجائحة، وإقرارهم مبادرة تعليق مدفوعات الدين ‏للدول الأكثر فقراً حتى منتصف 2021 والاتفاق على ضمان إبقاء طرق النقل مفتوحة وآمنة، ‏فضلاً عن اتفاق قادة المجموعة على ضرورة العمل المشترك لحماية كوكب الأرض ومواجهة ‏التحديات الناشئة عن التغير المناخي والحفاظ على البيئة لتحقيق اقتصاد قوي وشامل ومتوازن ‏ومستدام.

‏ وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته التامة بأن نتائج هذه القمة وتنفيذ قادة دول مجموعة ‏العشرين لتعهداتهم التي أعلنوا عنها خلال القمة، سيكون لها عظيم الأثر في تنسيق الجهود ‏العالمية لمكافحة جائحة «كورونا».

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