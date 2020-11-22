الأسد يعين فيصل المقداد وزيراً للخارجية

المصدر: البيان الإلكتروني

عيّن الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، الدبلوماسي فيصل المقداد وزيرا للخارجية، خلفا لوليد المعلم، الذي توفي الاثنين الماضي.

وذكرت وكالة "سانا"، أن بشار الأسد أصدر 3 مراسيم، تقضي بتسمية فيصل المقداد وزيرا للخارجية والمغتربين، وبشار الجعفري نائبا لوزير الخارجية والمغتربين، ونقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوبا دائما لسوريا لدى الأمم المتحدة وفق سكاي نيوز.

وقبل تسميته خلفا للمعلم، شغل المقداد منصب نائب وزير الخارجية السوري، وسفير سوريا السابق لدى الأمم المتحدة.

وكان التليفزيون الرسمي السوري قد أعلن، ليل الأحد الاثنين، وفاة وليد المعلم عن عمر ناهز 79 عاما. ولم ترد تفاصيل عن سبب الوفاة، لكن المعلم كان يعاني من تدهور حالته الصحية منذ سنوات بسبب مشكلات في القلب.

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