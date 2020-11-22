تنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب يعلن قائده الجديد

المصدر: أ ف ب

عيّن تنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب أحد كوادره على رأس التنظيم خلفاً للجزائري عبد المالك دروكدال الذي قتلته القوّات المسلحة الفرنسية في يونيو الماضي شمال مالي، بحسب ما أفاد أمس موقع سايت الأمريكي المتخصّص في مراقبة مواقع الجماعات المتطرّفة.

وأعلن التنظيم، في شريط فيديو تلقّاه موقع سايت، عن تعيين زعيم جديد له، هو الجزائريّ أبو عبيدة يوسف العنابي، الرئيس الحالي لـ"مجلس الأعيان" الذي يعمل كلجنة توجيهيّة للجماعة الإرهابية.

وبحسب مركز الأبحاث الأمريكي "مشروع مكافحة التطرّف" (كاونتِر إكستريميسِم بروجِكت)، فإنّ هذا العضو السابق المدرج على اللائحة الأمريكية السوداء لـ"الإرهابيّين الدوليّين" منذ سبتمبر 2015 هو أيضاً مسؤول الفرع الإعلامي بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، ويَظهر بانتظام في مقاطع الفيديو التي ينشرها التنظيم.

وكان الجيش الفرنسي قتل، في يونيو، خلال عملية في مالي، زعيم تنظيم القاعدة في المغرب عبد المالك دروكدال، وشكل ذلك انتصاراً كبيراً، إذ إن هذا الإرهابي كان في قلب التنظيم أكثر من عشرين عاماً.

وينتشر حالياً أكثر من 5 آلاف جندي فرنسي في منطقة الساحل في إطار عمليّة برخان المناهضة للإرهابيين.

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