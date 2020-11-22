السعودية: نؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل بعد إقرار اتفاق سلام دائم

المصدر: الرياض - رويترز

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود "السبت" أنه واثق بأن الإدارة الأمريكية المقبلة للرئيس المنتخب جو بايدن ستنتهج سياسات تساعد على الاستقرار الإقليمي وأن أي مناقشات معها ستقود إلى تعاون أقوى.

وقال إن المملكة العربية السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل لكن ينبغي أولاً إقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان لوكالة «رويترز» في مقابلة افتراضية على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين إنه لا يرى أي مؤشر على تهديد إقليمي أثناء الفترة الانتقالية.

وأشار الأمير فيصل إلى أن تصنيف واشنطن جماعة الحوثي منظمة إرهابية سيكون «ملائماً تماماً».

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