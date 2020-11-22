سفير الإمارات لدى المملكة المتحدة: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يسمح بتوسيع الشراكة

المصدر: إعداد- اليازية البدواوي

صرح منصور عبدالله خلفان بالهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «البريكست» سيسمح للمملكة المتحدة ودولة الإمارات بتوسيع شراكتهما التجارية الحالية.

وأوضح بالهول أن خروج بريطانيا الوشيك من حكم الاتحاد الأوروبي قد يكون بمثابة دفع جديد للعلاقات الخليجية، وأشار في حوار لمجلة «أريبيان بزنس» إلى أن «الإمارات تشكل أكبر سوق تصدير للمملكة المتحدة في المنطقة وهي الشريك التجاري الإقليمي الرائد لبريطانيا»وأضاف«بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هناك مجال للبناء على هذا الأساس وتطوير مجالات جديدة للتعاون». لافتاً إلى أن البريكست يتيح الفرصة لخلق المزيد من فرص النمو حيث يهدف كلا البلدين لإزالة الحدود والحواجز التجارية الأمر الذي يدعم بدوره الوصول إلى الأسواق.

تصديق

وقال بالهول إنه إذا لم يتم التصديق على اتفاق حينها، ستترك المملكة المتحدة على الفور السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي وسيتم وضعها على شروط التجارة لمنظمة التجارة العالمية. وفي سياق العلاقات التجارية الثنائية، أوضح السفيرأن دولة الإمارات تعد خامس أكبر سوق تصدير لبريطانيا خارج أوروبا، إذ بلغ إجمالي التجارة المتبادلة في السلع والخدمات بين البلدين نحو 18.2 مليار جنيه إسترليني العام الماضي.

وأضاف أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل فرصة للعمل على سياسات تجارية مواتية وتعزيز الوصول إلى الأسواق بين الإمارات والمملكة المتحدة.

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