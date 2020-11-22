الشعبة البرلمانية تستعرض التجربة الإماراتية في التمكين السياسي

المصدر: (أبوظبي - وام)

استعرضت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في الجلسة «الافتراضية» التفاعلية حول المشاركة والقيادة السياسية للنساء، التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مكتب مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب، التجربة الإماراتية في التمكين السياسي وتمكين الشباب والمرأة في مختلف نواحي الحياة، مما جعل المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق النهضة التنموية الشاملة للدولة .

حضر الجلسة مارتن تشونغونغ أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي، جاياتما فيكراماناياكي مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب، بالإضافة إلى عدد كبير من البرلمانيين.

ومثّلت ميرة سلطان السويدي عضوة المجلس الوطني الاتحادي الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا الاجتماع،وأكدت أن الدولة لديها تجربة رائدة في التمكين السياسي ، مشيرة إلى أن القيادة السياسية للدولة لم تألو جهداً في دعم وتمكين الشباب والمرأة وتشجيعهم في مختلف نواحي الحياة، ومنها الحياة السياسية والبرلمانية وفق رؤى ثاقبة ومستنيرة، وهو ما تجسد في قرار رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني إلى 50%.

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