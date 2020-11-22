ميليشيا الحوثي تطلق 12 طائرة استطلاع

المصدر: (عدن - البيان)

رصدت القوات المشتركة 12 طائرة استطلاع أطلقتها ميليشيا الحوثي فوق مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة، في سياق خروقها للهدنة الأممية، فيما شهد جنوبي المدينة موجة نزوح جديدة جراء استهداف الميليشيا حي المنظر المجاور لمطار المدينة.

وذكر بيان عسكري للقوات المشتركة، أنها رصدت 12 طائرة استطلاع حوثية في ثلاث مناطق جنوبي مدينة الحديدة خمس منها رصدت تحلق فوق مدينة التحيتا، وثلاث فوق منطقة الجبلية، وأربع في منطقة الحيمة بمديرية التحيتا. وكانت القوات المشتركة قد رصدت أمس الأول 8 طائرات استطلاع لميليشيا الحوثي فوق مناطق متفرقة من الحديدة، لتواصل الميليشيا انتهاكاتها ضاربة بكل مساعي السلام عرض الحائط.

وفي السياق ذاته، شهد حي منظر جنوبي مدينة الحديدة موجة نزوح جديدة للسكان مع عودة الميليشيا إلى استهداف الحي بصواريخ الكاتيوشا، وسط صمت دولي.

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