«كوفيد 19» يفاقم أزمات اللاجئين

المصدر: (القاهرة - البيان)

رصد تقرير صادر عن مؤسسة ماعت الحقوقية بالقاهرة، مدى تأثر اللاجئين بتداعيات فيروس كورونا منذ تفشيه وحتى الآن.

التقرير الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، جاء تحت عنوان «تداعيات فيروس كورونا على اللاجئين والمشردين داخلياً في الشرق الأوسط»، وتحدث عن المعاناة التي تسببت فيها جائحة كورونا على أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بسبب القيود التي فرضتها الحكومات المختلفة، من إغلاق كلي وجزئي على حياة المواطنين أو الحجر الصحي الواسع الذي طبق لمنع تفشي الوباء.

وتحدث رئيس المؤسسة، أيمن عقيل، خلال التقرير، عن الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد على اللاجئين في الشرق الأوسط، أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بين اللاجئين في إقليم شرق المتوسط، بجانب تقلص أعداد الأطفال اللاجئين الملتحقين بالتعليم، والإمكانية المحدودة لوصول اللاجئين للمياه النظيفة والصرف الصحي، بجانب تأثير الوباء على الحق في الغذاء في مخيمات اللاجئين وعلى بعض الفئات الضعيفة مثل النساء.

وطبقاً للتقرير، فإن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة بين اللاجئين في دول الشرق الأوسط؛ ففي لبنان والذي تستضيف مليون ونصف المليون لاجئ من الجنسيتين السورية والفلسطينية، فقد 50 % من الرجال وظائفهم، بجانب فقدان نحو 100 % من النساء للأعمال التي كانوا يشغلونها قبل فرض القيود الخاصة بفيروس كورونا.

وكان الغالبية العظمى، من هؤلاء يعملون في وظائف متدنية ليست من ضمن الاقتصاد الرسمي، كعمال بناء أو كهربائيين، أو عمال نظافة أو مزارعين.

وأكد عقيل أن الوضع قبل جائحة فيروس كورونا المستجد كان مختلفاً قليلاً، لكن وضع اللاجئين السوريين بعد الجائحة تفاقم وأصبح يُهدد حياتهم، وبلغ متوسط ديون الأسرة الواحدة 1115 دولاراً أمريكياً، فيما اضطر 70 % من اللاجئين إلى تقليل استهلاكهم من الغذاء، بسبب نقص الأموال اللازمة للقيام بعملية شراء الغذاء.

ووفق التقرير، فإن «واقع الحال يخبرنا بأن هنالك فشلاً دولياً ذريعاً في احتواء أزمة اللاجئين، خاصة مع استعمال اللاجئ كورقة ضغط من قِبل بعض الدول بالمنطقة كما يحدث من قبل تركيا».

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