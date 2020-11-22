مقتل 5 سجناء إثر عملية فرار جماعي في لبنان

المصدر: (بيروت - وكالات )

فر عشرات السجناء من سجن بعبدا في منطقة جبل لبنان، أمس، فيما لقي 5 منهم حتفهم في حادث سير لاحقاً. وقالت مصادر إعلامية في بيروت إن 69 سجيناً وموقوفاً فروا بشكل جماعي من السجن فجراً.واستقل بعض السجناء الفارين سيارة قرب السجن، إلا أنها تعرضت لحادث سير لقي إثره 5 سجناء حتفهم.

وقال بيان لقوى الأمن الداخلي اللبناني، إن 69 سجيناً أقدموا على الفرار من نظارة مخفر قصر عدل بعبدا.

وأضاف البيان: «تم توقيف 15 منهم، فيما سلم 4 أنفسهم. كذلك وقع حادث سير في محلة بولفار كميل شمعون - الحدت، حيث اصطدمت سيارة بشجرة، تبين أن عدداً من السجناء الفارين كان على متنها بعد سلبها من سائقها، ما أدى إلى وفاة 5 وجرح واحد، تتم معالجته في أحد المستشفيات».

وأوضح البيان أن «التحريات والاستقصاءات مكثفة، ولا تزال عمليات البحث جارية لإلقاء القبض على باقي السجناء الفارين، وعددهم 44. التحقيقات بملابسات الحادثة جارية بكل دقة بإشراف القضاء المختص».

وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من اللبنانيين الذين لديهم أي معلومة عن مكان تواجد أحد من الفارين، إبلاغ السلطات، علماً أن «كل لبناني يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان، وفقاً للقانون».

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