حقيقة مخالفة استخدام الراكب للجوال في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت الإدارة العامة للمرور في السعودية أنه لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع استخدام الراكب «جواله» وذلك رداً على أحد الاستفسارات عبر حساب الإدارة على تويتر بخصوص هل هناك مخالفة على الراكب إذا استخدم «الجوال».

وحول استفسار آخر عن إمكانية تفويض شخص بقيادة المركبة مع وجود مخالفات عليه أوضحت إدارة المرور السعودية أنه وفقاً للمادة الـ17 من نظام المرور السعودي، يجب تسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له بقيادة المركبة قبل عمل التفويض مع ضرورة أن لا تكون على المركبة قيود أمنية أو مرورية .

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز