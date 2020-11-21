24 ألف انتهاك حوثي بحق الأطفال في صنعاء خلال عام

المصدر: (عدن- البيان)

ارتكبت ميليشيا الحوثي 24488 انتهاكاً بحق الأطفال في أمانة العاصمة صنعاء، خلال الفترة من نوفمبر العام الماضي وحتى الآن وفق تقرير أعده مكتب وزارة حقوق الإنسان في العاصمة.

وبمناسبة اليوم العالمي للطفولة وزع مكتب حقوق الإنسان في العاصمة تقريراً رصد فيه إجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق الطفولة، وتنوعت هذه الانتهاكات بين القتل والاختطافات والإصابات والاعتداء الجسدي والتجنيد ونهب المواد الإغاثية واقتحام ونهب المؤسسات الصحية والتعليمية وإقامة أنشطة وفعاليات طائفية.

وأكد التقرير أن اليوم العالمي للطفل مناسبة للوقوف أمام ما يتعرض له أطفال اليمن. من انتهاكات على يد ميليشيا الحوثي، والتي تتزايد بشكل مستمر في ظل التراخي الدولي تجاه هذه الممارسات والجرائم، وقال إن «إفلات الجناة من العقاب شجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد الطفولة في اليمن وزاد من معاناة الأطفال في الجوانب الصحية والتعليمية والإنسانية، وفاقم من المأساة التي تعيشها الطفولة.

التقرير طالب المجتمع الدولي والمنظمات بالوقوف بجدية لحماية أطفال اليمن من التصرفات التعسفية وعمليات التجنيد الواسعة لمن هم دون السن القانونية والتسرب من المدارس.

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