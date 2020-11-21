«النواب الليبي» في جلسة مصالحة بالمغرب قبل اجتماع غدامس

المصدر: تونس، بنغازي - الحبيب الأسود

تتجه المغرب لعقد جلسة تصالحية «توحيدية» لمجلس النواب الليبي بجميع أعضائه لإنهاء الانشقاق، وكشفت مصادر أن اجتماع غدامس سيعلن قرارات تاريخية تمخّضت عن هذا الاجتماع.

وكشفت مصادر مسؤولة عن اعتزام مجلس النواب عقد جلسة مصالحة بكامل أعضائه في المملكة المغربية، غداً الأحد.

وأكدت أن الدعوة لعقد الجلسة وجهت من وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق مع عدد من النواب، منذ أكثر من أسبوع، على أن لا تكون رسمية

في الاثناء، يرى رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، أن الدعوة التي وجهتها مصر لأعضاء البرلمان الليبي لزيارة القاهرة جاءت تزامناً مع النص الذي ورد في خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها من قبل بعثة الأمم المتحدة.

مشيراً إلى أن القاهرة تعمل جاهدة على توحيد السلطة العسكرية عبر اجتماعات (5+5)، حيث إن القاهرة تسعى لتوحيد صفوف مجلس النواب الليبي بكامل أعضائه. وكانت مصر احتضنت مؤخراً اجتماعاً للجنة العسكرية المشتركة الليبية بمدينة الغردقة، وأخرى تتعلق بالمسار الدستوري في القاهرة.

إلى ذلك، رحبت أطراف ليبية عدة بقانون دعم الاستقرار في ليبيا الذي أقره الكونغرس الأمريكي أول أمس. وأكّدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن قانون دعم الاستقرار يختص بوضع الإطار السياسي للخارجية الأمريكية تجاه ليبيا.

وأشارت إلى أن القانون يدعو للحد من التدخّلات الدولية في ليبيا ودعم المسار الديمقراطي.واعتبر عضو مجلس النواب محمد الرعيض، أن تمرير مجلس النواب الأمريكي لقانون الاستقرار في ليبيا خطوة إيجابية، تدل على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالحفاظ على أمن واستقرار ليبيا وحماية أصولها ومواردها. وصوّت مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على مشروع قانون يفرض عقوبات على معرقلي الحل السياسي في ليبيا. ويحتاج مشروع القانون لمصادقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه لصبح قانوناً نافذاً، علماً أن للرئيس حق رفضه وجعله نافذاً.

صيانة

ناقش رئيس أركان القوات الجوية بالقيادة العامة الفريق صقر الجروشي، مع مندوبي هيئة الاستثمار العسكري إمكانية البدء بصيانة قاعدة جمال عبدالناصر الجوية الواقعة جنوبي طبرق، حيث شدد على ضرورة تحويل قاعدة جمال عبدالناصر الجوية إلى قاعدة نموذجية، من حيث صيانة المهابط واستحداث الأسراب الجوية، إضافة إلى صيانة وترميم المقار المتهالكة داخل القاعدة.

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