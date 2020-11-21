إدانة أممية لاستهداف «الهلال الأحمر» بتعز

المصدر: عدن - البيان

دانت الأمم المتحدة بشدة حادثة إطلاق النار على فريق العيادة الطبية المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وطالبت السلطات اليمنية بتحديد المهاجمين وسرعة تقديمهم للعدالة.

وذكرت ممثلة الأمم المتحدة في اليمن ليز غراندي في بيان وزعه مكتبها، أن مسلحين مجهولين هاجموا عيادة طبية متنقلة يديرها الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة يختل بمديرية المخا بمحافظة تعز، حيث كان طاقمها يقدم خدمات طبية لسكان قرية المشقر، حيث اخترق الرصاص السيارة بينما كان العاملون بداخلها.

المساعدات

وقالت غراندي وهي أيضاً منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن: «نحض السلطات على تحديد مرتكبي الهجوم وتقديمهم بسرعة إلى العدالة»،مبينة أن: «الوكالات الإنسانية في اليمن تعمل على مدار الساعة كل يوم لتقديم المساعدة المنقذة لحياة ملايين اليمنيين في واحدة من أصعب البيئات في العالم».

وأكدت أن «مهاجمة أولئك الذين يساعدون الناس على البقاء هو انتهاك مروّع للقانون الإنساني الدولي». ووصفت اليمن بأنه من أخطر بيئات العمل والقيود بها في العالم. حيث لا يزال العاملون في المجال الإنساني يتعرضون للاحتجاز والمضايقة، كما تخضع الوكالات لقيود وعوائق إدارية متعددة ومستمرة. وقد حُرم ما يصل إلى 9 ملايين شخص ممن يحتاجون إلى المساعدة بسبب هؤلاء.

وحسب غراندي فإن اليمن: «تواجه خطراً حقيقياً بحدوث مجاعة واسعة النطاق». وأن الأمم المتحدة بحاجة إلى مانحين لتمويل هذه العملية حتى نتمكن من إنقاذ حياة الأشخاص الذين سيموتون جوعاً. حيث لا يزال اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ما يقرب من 80 في المئة من السكان - أكثر من 24 مليون شخص - يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية.

تحذيرات أممية

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن اليمن «يواجه الآن خطراً وشيكاً لأسوأ مجاعة يشهدها العالم منذ عقود». وقال في بيان: «في غياب إجراء فوري، ربما نفقد ملايين الأرواح».

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