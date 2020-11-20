الجزائر وروسيا تدعوان لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

المصدر: موسكو - وكالات

دعت الجزائر وروسيا، اليوم الجمعة، إلى ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الجزائرية صبري بوقادوم من نظيره الروسي سيرغي لافروف، وفق ما كشفت عنه وكالة «سبوتنيك» نقلاً عن الخارجية الروسية. وتباحث الوزيران عدداً من الملفات الإقليمية على رأسها تسوية الأزمة الليبية ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط. ودعا لافروف وبوقادوم إلى ضرورة «تكثيف مهمة جهود المجتمع الدولي لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة، للدفع بعجلة التسوية في الشرق الأوسط، على أساس القانون الدولي المعترف به عالمياً». وأكد وزير الخارجية الروسي أن علاقات الجزائر مع بلاده «من أكثر العلاقات استقراراً مع الدول العربية والأفريقية».

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