رصد 8 طائرات استطلاع حوثية فوق الحديدة

المصدر: عدن - وكالات

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي في اليمن، اليوم الجمعة، رصد 8 طائرات استطلاع أطلقتها ميليشيا الحوثي فوق مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

ونقل الإعلام العسكري للقوات المشتركة عن مصدر عملياتي قوله إن القوات المشتركة رصدت تحليق 8 طائرات استطلاع حوثية في أربع مناطق من محافظة الحديدة.

وأوضح المصدر أنه تم رصد ثلاث طائرات استطلاع في سماء مديرية حيس وطائرتين في مديرية التحيتا وثلاث طائرات في منطقتي الجبلية والفازة التابعتين لمديرية التحيتا.

وكانت القوات المشتركة قد رصدت، أمس الخميس، 94 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 12 ساعة، كما رصدت تحليق 5 طائرات استطلاع في سماء التحيتا، جنوب الحديدة.

من جهة أخرى، أعلن السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، أنه صدرت توجيهات في المملكة بإعادة العمل القنصلي في السفارة السعودية لدى اليمن والتي توقفت بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أن هذا القرار يأتي كإحدى مبادرات المملكة لدعم ومساندة اليمنيين من كل المحافظات بدون تمييز ومنحهم فرص العمل وزيارة المملكة.

وذكر السفير السعودي أن عدد تأشيرات العمل التي أصدرتها سفارة المملكة في اليمن منذ منتصف عام 2018 حتى توقف العمل بسبب جائحة كورونا بلغ أكثر من 135 ألف تأشيرة عمل، موضحاً أن ذلك يساعد اليمنيين في الاعتناء بأسرهم في اليمن وتحويل العملة الصعبة لدعم الاقتصاد.

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