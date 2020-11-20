عاصفة ماطرة تغرق الإسكندرية

المصدر: وكالات

أصدرت محافظة الإسكندرية بياناً تحذيرياً عاجلاً للمواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة دون انقطاع على كافة أحياء المحافظة، ما أدى إلى تضرر بعض المباني.

وشهدت بعض مناطق شرق الاسكندرية ارتفاع في منسوب المياه وغرق بعض المناطق، حيث شهدت مستشفى الأطفال بالرمل وسور نادى سبورتنج تجمعات لمياه الأمطار، ومناطق سموحة ميدان فيكتور عمانويل . وفقاً لصحيفة اليوم السابع المصرية.

وقال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الاسكندرية، أن أجزاء من الساحل الشمالي تتعرض إلى نوة "باقى المكنسة"، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم "الجمعة"، ووصلت الأمطار الغزيرة إلى حد السيول، مصحوبة برياح جنوبية غربية وانخفاض شديد في درجات الحرارة.



وأضاف في تصريحات صحافية، أن الأمطار الغزيرة المتواصلة التي لم تتوقف منذ الساعات الاولى من الصباح الباكر، أغرقت بعض شوارع الإسكندرية.



وأكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، على استمرار أعمال سحب المياه والتجمعات الناتجة عن هطول كميات أمطار غزيرة صباح اليوم، مشيراً إلى أن الشركة دفعت بكامل معداتها المجهزة للتعامل مع الأمطار، بكافة أنحاء مناطق التجمعات.



وأعلنت محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

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