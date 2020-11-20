مصر.. «تفجير» أنبوب الغاز الرئيسي المغذي للعريش

المصدر: (القاهرة - وكالات)

ذكرت مصادر أمنية وشهود عيان بشمال سيناء، أمس، أن مسلحين استهدفوا أنبوب خط الغاز الرئيسي المغذي لمدينة العريش، عاصمة المحافظة المصرية.

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين استخدموا عبوات ناسفة لتفجير خط الغاز القادم من القنطرة شرق بمنطقة سبيكة بمدينة بئر العبد، على بعد 35 كم من مدينة العريش.

وشوهدت ألسنة الدخان واللهب تتصاعد من مسافات بعيدة جراء الانفجار، وعلى الفور قامت أجهزة الأمن بإخطار شركة «غاسكو» المسؤولة عن خطوط الغاز لغلق المحابس الرئيسية لتقليص حجم النيران المتصاعدة، وتم الدفع بقوات الدفاع المدني، وخبراء المفرقعات، لمكان الحادث للسيطرة على الحريق.

وسيطرت السلطات على النيران وتمكنت من إخمادها، فيما كشفت مصادر أن الخطوط الرئيسية للغاز آمنة بعد إغلاق المحابس في تلك المناطق. وتحقق السلطات لمعرفة سبب التفجير. وسبق أن فجّرت العناصر الإرهابية خط الغاز الطبيعي عدة مرات، عقب ثورة يناير 2011.

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