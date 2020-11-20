قريباً.. قنصلية أردنية في مدينة العيون المغربية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن بلاغ صادر عن الديوان الملكي في المغرب، أمس، أن عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني عبر لنظيره المغربي الملك محمد السادس عن رغبة بلاده في فتح قنصلية بمدينة العيون الواقعة في الصحراء المغربية.

وذكرت "سكاي نيوز عربية" أن بيان الديوان الملكي المغربي أوضح اعتزام وزارتي الخارجية في البلدين التنسيق لوضع الترتيبات الضرورية لفتح قنصلية الأردن في مدينة العيون المغربية.

وذكر البيان أن الملك عبد الله الثاني أشاد بالقرارات التي أمر بها ملك المغرب لإعادة تأمين انسياب الحركة المدنية والتجارية بمنطقة الكركارات بالصحراء المغربية.

وهنأ ملك الأردن، في مباحثات هاتفية، الملك محمد السادس بنجاح إعادة فتح المعبر أمام المرور الآمن للأشخاص والبضائع من المملكة المغربية في اتجاه الدول الإفريقية جنوب الصحراء.

من جانبه، عبر الملك محمد السادس للملك عبد الله الثاني عن تقديره وامتنانه لهذا القرار المهم الذي يندرج في إطار المواقف المؤيدة التي ما فتئت المملكة الأردنية "تعبر عنها بشأن قضية وحدة المغرب الترابية".

كانت دولة الإمارات قد فتحت قنصلية في مدينة العيون المغربية في دفعة للعلاقات بين البلدين.

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