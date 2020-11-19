السيطرة على انفجار سيناء و"داعش" يعلن مسؤوليته

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد محافظ شمال سيناء، اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، السيطرة على النيران التي اندلعت نتيجة انفجار في خط الغاز الطبيعي المغذي لمدينة العريش في منطقة غرب العريش بعد إغلاق محابس التحكم الرئيسة بالخط.

وأضاف المحافظ، في بيان صحفي نشرته صحيفة "الدستور"، أن التفجير لن يؤثر في إمدادات الغاز إلى المحطة البخارية بالمساعيد وإلى مساكن المواطنين بمدينة العريش وإلى المنطقة الصناعية بوسط سيناء.

وأشار إلى التنسيق مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" فور وقوع الانفجار، التي قامت فور وقوع الانفجار بإغلاق محابس التحكم لسرعة السيطرة علي الحريق، مؤكداً أن الخسائر والتلفيات بسيطة، ولا توجد خسائر بشرية.

وذكر أن الأجهزة المعنية تحقق في تفجير خط الغاز ومعرفة سبب الانفجار، حيث تقوم الأجهزة الأمنية بعمليات تمشيط لموقع التفجير.

وكان تنظيم داعش أعلن، في بيان على تليغرام، مسؤوليته عن التفجير دون تقديم أدلة، وذلك وفق ما نشرت "رويترز".

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