الإعلان عن بدء تسيير الرحلات الجوية بين البحرين وإسرائيل وفتح السفارات قريباً

المصدر: وام

أعلنت مملكة البحرين ودولة إسرائيل عن البدء في تسيير الرحلات الجوية بناء على مذكرة التفاهم المبرمة بينهما للتعاون في مجال الخدمات الجوية والتي تسمح بتبادل الرحلات الجوية التجارية بينهما إلى جانب البدء في إجراءات فتح السفارات، وإجراءات إصدار التأشيرات.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثلاثية المشتركة التي عقدت في تل أبيب بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي.

تم خلال المباحثات مناقشة مجالات التعاون المشتركة، وتفعيل مذكرات التفاهم البحرينية ـ الإسرائيلية الموقعة في المنامة مؤخرا في ضوء إعلان تأييد السلام ومبادئ إبراهيم.

ونقلت " وكالة أنباء البحرين " عن الزياني قوله في تصريحات صحفية إن المباحثات المشتركة ستساهم في تطوير التعاون بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل في مجالات التجارة والاستثمار، والمشاريع الناشئة، والقطاع المصرفي، والصحة، والتعليم، والاتصال، والتكنولوجيا والابتكار.. وكشف أن البلدين يعملان بصورة مكثفة على فتح السفارات، وإنهاء نظام التأشيرات المشتركة حسب الأنظمة المعمول بها.

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم للتعاون في مجال الخدمات الجوية الموقعة مؤخرا نوه وزير الخارجية البحريني إلى أنه سيتم اعتبارا من مطلع العام 2021 تسيير 14 رحلة أسبوعية بين البحرين وتل أبيب وكذلك مطارات أخرى تشمل مطاري إيلات وحيفا إلى جانب 5 رحلات شحن أسبوعية.. مؤكدا أهمية هذه الخطوات في تطوير التعاون بين البلدين في مجالات السياحة والتجارة.

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