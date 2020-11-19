الإمارات: استهداف العاملين في المجال الإنساني عمل إجرامي وتجاوز للأعراف الدولية

المصدر: أبوظبي - وام، القاهرة - وكالات

أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الإرهابي الجبان الذي تعرض له الطاقم الطبي من العاملين في عيادات الرعاية الصحية المتنقلة التابعة للهلال الأحمر الإماراتي في مدينة تعز اليمنية، من خلال عملية إطلاق نار. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أن استهداف العاملين في المجال الإنساني، يمثل تجاوزاً كبيراً للأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية، التي توفر الحماية الخاصة لعمال الإغاثة والإنقاذ.

وشددت الوزارة على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني من شأنه أن يعيق استمرار عمليات الإغاثة وتأثر وصول المساعدات الإنسانية في اليمن، ما قد يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية.

وأكدت الوزارة استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لكل أشكال العنف، والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وثمّنت الوزارة الجهود الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن وغيرها من الدول لتقديم كل أشكال المساعدة للتخفيف عن كاهل المحتاجين والمتضررين.

وفي السياق ذاته، استنكرت القاهرة الاعتداء، واصفة إياه بـ«العمل الإجرامي». وأعربت الخارجية المصرية، في بيان، عن بالغ إدانتها للاعتداء الجبان، مؤكدة رفضها لمثل هذه الأعمال الإجرامية، وكل أشكال العنف والإرهاب.

وشدّدت على أن «استهداف العاملين في المجال الإنساني يُمثل انتهاكاً واضحاً للأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية التي توفر الحماية الخاصة لعمال الإغاثة والإنقاذ والأطقم الطبية». وأكدت أنه «يمثل إعاقة لاستمرار عمليات الإغاثة ووصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المُتضررة في اليمن». وثمّنت مصر الجهود الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن بما يُسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

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