150 رجل إطفاء يسيطرون على حريق ضخم في الكويت

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بالكويت، في بيان لها اليوم الأربعاء عن تمكن فرق قوة الإطفاء من السيطرة على حريق هائل اندلع فجر اليوم بأحد الأسواق المركزية الكائنة في منطقة الشويخ الصناعية.

وأوضحت الإدارة بأن بلاغاً ورد في تمام الساعة 5:51 صباحاً يفيد عن نشوب حريق كبير وعلى أثره تم توجيه 6 فرق للإطفاء من مراكز الشويخ الصناعية والشهداء والعارضية والمدينة والسالمية والإسناد وكان الوقت المستغرق لوصول أول فرقة اطفاء للموقع في غضون 4 دقائق.

وأضافت الإدارة بأن فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق لعدم انتشاره الى المباني المجاورة وقد بذلت جهوداً كبيرة بإستخدام آليات السلالم الهيدروليكية والتي مكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحادث الذي تبلغ مساحته 3 آلاف متر مربع وهناك معوقات واجهت الفرق خلال عملها من ضمنها وقوع انهيارات بالسقف المصنوع من الكيربي.

هذا وتجري حالياً عملية البحث عن أحد الأشخاص المفقودين بالموقع بعد أن تم الإبلاغ عنه بالاشتباه في وجوده أثناء اندلاع الحريق.

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