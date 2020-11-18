حظر مساحيق التجميل واللباس الخادش في المنشآت الصحية السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت مصادر مطلعة ورود توجيهات لمديري الرعايات الصحية الأولية ورؤساء الأقسام في المستشفيات السعودية، بضرورة التزام العاملين والعاملات بضوابط اللباس، وعدم تمكين غير الملتزمين بهذه الضوابط من العمل سواء موظفين أو متدربين.

وبحسب صحيفة «عكاظ» السعودية، فإن المسؤولية في تطبيق التوجيهات تقع على رئيس القسم أو المركز في حال عدم الالتزام بالقرار، وتحمل عقبات ذلك وفق إقرار مرفق في التوجيه الذي يلزم الممارس الصحي بالتوقيع عليه.

ويتضمن الإقرار الالتزام بضوابط لباس العاملين في المرافق الصحية ومنع الملابس الشفافة والضيقة أو المفتوحة، وحظر الملابس التي تحمل صورا أو كتابات أو شعارات مخالفة للدين الإسلامي، ومنع قصات الشعر والقبعات ولبس السلاسل ومساحيق التجميل.

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