البحرين تعلن تطبيق نظام "التأشيرة الإلكترونية" مع إسرائيل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، الأربعاء، أن البحرين وإسرائيل ستطبقان نظام التأشيرة الإلكترونية على مواطنيهما بدءا من في الأول من ديسمبر المقبل، وذلك ليتمكنوا من السفر بحرية بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في إسرائيل، جمع بين الزياني ونظيره الأميركي مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وفق سكاي نيوز.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحن نبني جسرا للسلام سيعبر عليه كثيرون لاحقا".

من جانبه، اعتبر بومبيو أن اتفاقيات السلام التي أبرمت مؤخرا مع إسرائيل تعكس "رسالة لإيران بأنها ستصبح أكثر عزلة".

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن هذه الاتفاقيات "ستدفع اقتصاد المنطقة إلى الأمام".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الزياني إنه نقل طلبا رسميا لفتح سفارة في إسرائيل ووافق على طلب إسرائيلي لفتح سفارة في المنامة.

وأضاف أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، "قبل الدعوة لزيارة البحرين"، لافتا إلى أن الزيارة ستتم الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال أول زيارة يجريها وفد رسمي بحريني، برئاسة الزياني، إلى إسرائيل، حيث كان في استقباله وزير الخارجية الإسرائيلي، بالإضافة إلى وزراء ومسؤولين آخرين، وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

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