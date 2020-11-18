الموافقة على طلب إسرائيل فتح سفارة في المنامة

المصدر: وام

كشف وزير الخارجية البحريني سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن الموافقة على طلب دولة إسرائيل بفتح سفارة في المنامة.

وقال الزياني إنه سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات الرسمية لفتح السفارة قريباً بما يخدم تطوير العلاقات بين البلدين.

ووجه دعوة لوزير الخارجية الإسرائيلي لزيارة مملكة البحرين، والمشاركة في أعمال حوار المنامة الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال مباحثات مشتركة مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي في مقر وزارة الخارجية بتل أبيب بمناسبة زيارة الوفد البحريني إلى دولة إسرائيل.

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