الجيش السوري ينهي "الاحتفاظ والاستدعاء" لهذه الفئات من الضباط والأفراد

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت قيادة الجيش العربي السوري، اليوم الأربعاء، أمرين إداريين يقضيان بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من الأول من فبراير 2021 وفقاً لما يلي:

– الضباط المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية سنتين فأكثر حتى تاريخ 1-1-2021.

– الأطباء البشريون الاختصاصيون في إدارة الخدمات الطبية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر… يتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.

– صف الضباط والأفراد المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية لا أقل من سبع سنوات ونصف السنة حتى تاريخ 1-1-2021.

– صف الضباط والأفراد الملتحقون بالخدمة الاحتياطية من مواليد 1982 ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر، والتسريح لاحقا لمن يتم السنتين خدمة احتياطية فعلية لهذه المواليد.

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