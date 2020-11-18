مصر توضح حقيقة إقرار خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى مجلس الوزراء في مصر ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من منشورات تزعم إقرار خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين من جراء إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد).

وذكرت صحيفة "اليوم السابع أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصَل مع وزارة التربية والتعليم التي نفت تلك الأنباء، مشددةً على أن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة نهائياً.

وأوضحت الوزارة أنه يتم منح المعلم الذي يثبت إصابته بفيروس كورونا إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لمدة 14 يوماً، ويتم مدها إلى حين ثبوت سلبية العينة.

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