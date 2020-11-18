إعادة فتح منفذ عرعر الحدودي بين السعودية والعراق

المصدر: أ ف ب

أعلنت السلطات العراقية، اليوم، فتح منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين، الذي أغلق منذ غزو الكويت قبل ثلاثين عاماً.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري واللواء عمر عدنان الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومحافظي الأنبار وكربلاء وقائدي شرطة الأنبار والحدود.

ومثل الجانب السعودي السفير السعودي في العراق وعدد من المسؤولين الحكوميين.

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