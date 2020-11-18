ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في سوريا إلى 10 قتلى

المصدر: أ ف ب

ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي في سوريا فجر الأربعاء إلى عشرة قتلى، بينهم ثلاثة ضباط سوريين يتبعون لسلاح الدفاع الجوي، والباقي ينتمون لجنسيات أجنبية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد، فإن من بين القتلى خمسة "يُرجّح أنهم من جنسيات إيرانية تابعين لفيلق القدس"، إضافة لمقاتلين اثنين لم تعرف جنسيتهما بعد.

وأكد المرصد أن الضربات الجوية استهدفت موقعين عسكريين يتبعان لسلاح الدفاع الجوي، أحدهما قرب مطار دمشق الدولي والثاني جنوب غرب دمشق.

كما طال القصف "مستودعات ذخائر وأسلحة للميليشيات الموالية لإيران" في منطقة السيدة زينب والكسوة على أطراف دمشق بحسب المرصد.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنّ "اسرائيل قصفت من اتجاه الجولان السوري المحتلّ على المنطقة الجنوبية وقد تصدّت له دفاعاتنا الجوية وأسقطت عدداً من الصواريخ"،

مشيرة إلى أنّ "العدوان أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية".

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