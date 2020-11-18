«الهلال الإماراتي» تستنكر العمل الإرهابي الجبان ضد طاقمها الطبي في تعز

المصدر: (أبوظبي - وام )

أكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يمثل تجاوزاً كبيراً للأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية.

وأعربت الهيئة في بيان، عن إدانتها وأسفها العميق للعمل الإرهابي الجبان جراء تعرض طاقمها الطبي من العاملين في عيادات الرعاية الصحية المتنقلة لإطلاق نار في قرية يختل بمحافظة تعز اليمنية.

وشدد البيان على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يعد تحدياً كبيراً للمعاهدات والمعايير الدولية التي توفر حماية خاصة لعمال الإغاثة والعاملين الطبيين وفرق الإنقاذ.

وأكدت الهيئة أن جهودها الإنسانية ستتواصل على الساحة اليمنية أينما كانت هناك حاجة للمساعدة رغم المخاطر التي تنطوي عليها.

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