الاتحاد الأوروبي يدعم مسار السلام في ليبيا

المصدر: (عواصم - وكالات)

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، أنها تدعم مسار السلام الليبي، ويجب التركيز على فرض حظر الأسلحة وأمن الحدود وتوفير التدريب.

وأضافت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا: «على جميع الليبيين تغليب مصلحة بلدهم وتقديم تنازلات لتحقيق السلام».

وفي وقت سابق ناقش وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، خلال اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس، أهمية عملية المصالحة السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا.

ووفقاً لموقع «روسيا اليوم»، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية كال براون، إن وزيري الخارجية الأمريكي والفرنسي شددا على أهمية المصالحة السياسية في ليبيا.

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