أمريكا تتجه لتصنيف الحوثي منظمة إرهابية

المصدر: عواصم - وكالات

كشفت مجلة «فورين بوليسي» أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لتصنيف ميليشيا الحوثي في اليمن «منظمة إرهابية». ونقلاً عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، قالت «فورين بوليسي» إن إدارة ترامب تستعد لتصنيف الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران منظمة إرهابية، قبل مغادرة منصبه يناير المقبل.

وفيما تحاول الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية ثني إدارة ترامب عن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أجنبية، من شأن القرار الوشيك منح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو «انتصاراً آخر في استراتيجيته المناهضة لإيران»، أثناء زيارته إلى المنطقة هذا الأسبوع.

وفق تقديرات المجلة. وفيما يتعلق بقرار واشنطن، قال مصدر دبلوماسي: «لقد كانوا يفكرون في ذلك منذ فترة، لكن بومبيو يريد تسريع هذا المسار».

كمين محكم

ميدانياً، أعلن الجيش اليمني، في بيان، إن قواته نفذت كميناً محكماً لعناصر من ميليشيا الحوثي التي تم استدراجها إلى إحدى الشعاب في جبهة نهم، التي تتصاعد فيها المعارك منذ أسبوعين. ووفقاً للبيان، فقد تم إطباق الحصار على المجموعات الحوثية وقتل 20 عنصراً منها وإصابة آخرين، فيما تم أسر عدد من العناصر الحوثية.

كما استعادت قوات الجيش اليمني في العملية، عدداً من الآليات القتالية والأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة كانت بحوزة الميليشيا. وأشار البيان، إلى أن المعارك لا تزال على أشدها على امتداد جبهات القتال بنهم، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا الحوثية.

وتكبدت ميليشيا الحوثي خسائر فادحة جراء تصعيدها العسكري غرب مأرب وصحراء الجوف، حيث شُيعت خلال الأسبوعين الماضيين، أكثر من 200 قيادي بارز منها في صنعاء. وأقرت الميليشيا الحوثية، بمقتل 4 عناصر حوثية بينهم ضابط، تم تشييعهم في محافظة ذمار، جنوب صنعاء.

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