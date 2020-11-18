محمد السادس: الرد بصرامة على أي تهديد لأمننا

المصدر: (الرباط - وكالات)

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس الليلة قبل الماضية أن المغرب عازم على الرد «بصرامة» على أي تهديد لأمنه.

وجدد العاهل المغربي في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس التأكيد على «تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار» في الصحراء المغربية. لكنه أضاف «وبالحزم ذاته، تظل المملكة عازمة تمام العزم على الرد، بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها»، بحسب ما أفاد بيان للديوان الملكي.

وتابع العاهل المغربي إن المملكة ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في الكركرات.

وأكد العاهل المغربي أن المغرب تحمل مسؤولياته في إطار حقه المشروع في منطقة الصحراء المغربية بعد فشل كل المحاولات «المحمودة» من قبل الأمم المتحدة، وخاصة بعد التحركات غير المقبولة من قبل ميليشيات البوليساريو.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن المغرب «أعاد الوضع إلى طبيعته، وقام بتسوية المشكل بصفة نهائية، كما أعاد انسيابية حركة التنقل»

وأوضح الملك محمد السادس أن المغرب سيواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة الواقعة على الحدود المغربية الموريتانية. كما أكد ملك المغرب للأمين العام للأمم المتحدة أن «المملكة ستواصل دعم جهوده في إطار المسلسل السياسي الذي يتعين أن يستأنف على أساس معايير واضحة، ويشرك الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، ويمكن من إيجاد حل واقعي وقابل للتحقق في إطار سيادة المملكة».

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