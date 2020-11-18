«خليفة الإنسانية» تؤمن احتياجات سكان سقطرى من الغاز والمياه

المصدر: عدن - البيان

واصلت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، توزيع الشحنة الرابعة من الغاز المنزلي في مديرية قلنسية التابعة لأرخبيل سقطرى، وذلك ضمن المرحلة الاستكمالية في استهداف جميع سكان الارخبيل، كما واصلت توزيع مياه الشرب في المناطق التي تعاني من الجفاف.

وأكد مبارك سالم عبدهن الشخصية الاجتماعية في مركز قلنسية، أن مؤسسة خليفة الإنسانية تحرص على إيجاد اكتفاء كامل لمادة الغاز المنزلي من خلال إرسال شحنات أسبوعية وفقاً لاحتياجات السكان وأن عملية التوزيع تتم وفقاً للمربعات السكنية لتجنب أي ازدحام ومن أجل الوصول للجميع.

من جهته، قال محمد عبدالله مدير محطة قلنسية، إن توفير مؤسسة خليفة الإنسانية شحنات الغاز بشكل إسبوعي أمن احتياجات سكان المدينة من هذه المادة وساهم في الحفاظ على البيئة والتقليل من الاحتطاب الجائر، مقدماً شكره وتقديرة لأذرع الخير الإماراتية على أعمالها الكبيرة والملموسة في الارخبيل عامة وفي مديرية قلنسية خاصة.

تأميم الاحتياجات

وتسير مؤسسة خليفة الإنسانية شحنات من مادة الغاز المنزلي للعديد من المناطق والمربعات والمراكز في جميع مناطق الارخبيل، وتأمين احتياجات السكان بعد سنوات من المعاناة وغياب المادة من السوق المحلي بشكل كلي. وثمن الأهالي في مديرية قلنسية كافة الجهود المبذولة من قبل فريق مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية التي تهدف إلى توفيرالغاز المنزلي لجميع الأهالي وفقاً للمربعات نظراً للحاجة الملحة له.

وقدم الجميع خالص الشكر والتقدير لمؤسسة خليفة والأشقاء في دولة الإمارات العربية الذين يقفون على جانب سقطرى في كل الأوقات.

إلى ذلك، تواصل صهاريج مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية حملة توزيع المياه بشكل يومي إلى مركزي عمدهن وقبهتن للتخفيف من معاناة السكان بسبب شح المياه النظيفة وتأخر الأمطار الموسمية.

وأوضح فريق مؤسسة خليفة بسقطرى أن صهاريج المؤسسة مستمرة في إيصال المياه النظيفة إلى مختلف مناطق سقطرى التي هي بحاجة إلى مياه الشرب النظيفة والصحية.

من جهتهم، عبر السكان عن سعادتهم وفرحتهم بهذه الحملة التى أطلقتها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية عبر صهاريج سقيا ماء لمناطق ارخبيل سقطرى، حيث يثمن الأهالي في الجزيرة الدعم المتواصل لهم بمختلف المجالات.

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