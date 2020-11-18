قصف تركي على دهوك العراقية

المصدر: (بغداد - وكالات )

شنت المدافع التركية، أمس، قصفاً متواصلاً استمر لنحو ساعة، واستهدف مناطق حدودية في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق. وقال دركار شلال فندي، مدير ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو بالمحافظة، إن «المدفعية التركية قصفت صباحاً مناطق في جبل خامتير، وكذلك كهف بهيري السياحي شمال الناحية».

وأضاف أن «القصف استمر لنحو ساعة، أطلقت خلالها المدفعية التركية نحو 25 قذيفة»، لافتاً إلى «وقوع خسائر مادية بمزارع تعود لفلاحين في تلك المناطق بعد أن اندلعت النيران فيها جراء تساقط القذائف».

وقدمت بغداد، بشكل رسمي، أكثر من مذكرة احتجاج، وهددت بتدويل القضية والتوجه نحو المنظمات الدولية للتدخل في ردع تلك الخروقات.

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