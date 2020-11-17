فرنسية تعلن إسلامها في أسوان بعد زواجها من مصري

المصدر: البيان الإلكتروني

أشهرت فتاة فرنسية إسلامها بجزيرة "هيسا" النوبية بمحافظة أسوان، جنوبي مصر، بعد زواجها هناك من مصري.

ونطقت الشابة الفرنسية الشهادتين، أمام حشد من الناس، بعد نطقهما في أحد المساجد هناك.

وجاء اعتناق الفتاة للإسلام عقب زواجها من الشاب المصري صابر عسكر، المقيم بالنوبة، وسط احتفالات وفرحة أبناء النوبة وأهالى محافظة أسوان.

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن صابر عسكر، زوج الشابة، قوله إنه التقى بـ"مانو" (26 عاما)، خلال عمله فى مجال السياحة قبل 3 سنوات.

وأوضح أن الارتباط بينهما تطور ليقررا الزواج في النهاية بعد أن عشقت أسوان وجمال بلاد النوبة وأخلاق أهل هذه البلدة، ثم بعد فترة أكدت له رغبتها فى اعتناق الدين الإسلامي.

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