شيخ الأزهر يؤكد على حق الفقراء واللاجئين في لقاح كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أشاد فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بما يبذله العلماء والباحثون من جهود في سبيل تقديم لقاح كورونا للعالم، مشدداً على ضرورة حصول الفقراء واللاجئين على حقهم في اللقاح.



وقال الطيب عبر حسابه في "تويتر": "ما يبذله العلماء والباحثون من جهود في سبيل تقديم لقاح كورونا للعالم عطاءٌ سخيٌّ ومقدرٌ من أبطالٍ اختصهم الله بالمحافظة على حياة البشر في ظل جائحةٍ أودتْ بحياة أكثر من مليون شخص، ولا تزال تهدد العالم".



وأضاف الطيب: " يجب ألا يُخذَل الفقراء واللاجئون في حقهم للحصول على هذا اللقاح، وأن تقر الشركات المنتجة سياسةً عادلةً لتوزيع اللقاح؛ انطلاقًا من رسالتها وضميرها الإنساني، بعيدًا عن أسواق التجارة والحسابات المادية".

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