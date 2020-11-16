واشنطن: السلام خطوة كبيرة نحو مستقبل من التعايش

المصدر: دبي - البيان

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن معاهدات السلام في المنطقة، خطوة كبيرة نحو مستقبل من التعايش.



ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، باللغة العربية، الاثنين، تغريدة مرفقة مع فيديو توضيحي حول رؤية الولايات المتحدة للسلام والاستقرار في المنطقة. وجاء في التغريدة: «اتفاقات إبراهيم، خطوة كبيرة نحو مستقبل يعيش فيه الناس من جميع الأديان والخلفيات معاً في سلام ورخاء».



وجاء في الفيديو التعريفي المرفق مع التغريدة: «تسعى الولايات المتحدة إلى نشر قيم التسامح والاحترام لكل شخص، لجعل هذا العالم مكاناً يمكن للجميع الاستمتاع فيه بحياة كريمة وأمل، بغض النظر عن العرق أو المعتقد». و«ندعم العالم والفن والطب والتجارة لإلهام وتعظيم الإمكانيات البشرية وتقريب الأمم من بعضها البعض». وأضافت الخارجية الأمريكية، بسحب الفيديو التعريفي: «نسعى لإنهاء التطرف والصراع لتوفير مستقبل أفضل لجميع الأطفال. ونسعى لتحقيق رؤية للسلام والأمن والازدهار في الشرق الأوسط وحول العالم». واستطردت: «بهذه الروح، توسطت الولايات المتحدة لإحراز التقدم التاريخي في العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وجيرانها».

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