اختتام المحادثات الليبية في تونس دون تعيين حكومة موحدة

المصدر: وكالات

أعلنت مبعوثة الأمم المتّحدة بالوكالة إلى ليبيا ستيفاني وليامز مساء أمس الأحد اختتام المحادثات الليبيّة التي تُجرى في تونس، من دون التوصّل إلى تعيين حكومة موحّدة.

وقالت وليامز في مؤتمر صحافي إنّ المحادثات "ستتواصل الأسبوع المقبل افتراضيّاً" بتقنيّة الفيديو "للاتّفاق على آليّات ومعايير اختيار" الشخصيّات التي ستتولّى السلطة مُستقبلاً.

وبدأت أولى جلسات الحوار بين الفرقاء الليبيين الاثنين الماضي في منتجع قمرت السياحي بضواحي العاصمة التونسية عبر وساطة الأمم المتحدة، في مسعى للتوصل إلى تفاهمات لإنهاء النزاع والترتيب لوضع مؤسسات الحكم الدائمة.

وتم الاتفاق مبدئيا على موعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 لإجراء انتخابات وطنية.

وقالت وليامز إن الملتقى توصل إلى تحقيق توافقات من بينها تركيبة المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة ممثلين عن مناطق الشرق والغرب والجنوب.

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